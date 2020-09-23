Tünelden bisikletle geçince canından oldu - Son Dakika

Tünelden bisikletle geçince canından oldu
KARABÜK'te, tünelin içerisinden bisikletle geçen Mehmet Özdemir (67), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
KARABÜK'te, tünelin içerisinden bisikletle geçen Mehmet Özdemir (67), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Kaza öğle saatlerinde, Karabük Cildikısık tünelinde meydana geldi. Necati D. idaresindeki 61 K 25047 plakalı kamyon tünelin içerisinde bisikletle ilerleyen Mehmet Özdemir'e çarptı. Mehmet Özdemir ağır yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Mehmet Özdemir kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsünün ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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