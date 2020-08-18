Tüneli kapatan düğün konvoyu hakkında, Valilik: "Haklarında işlem yapıldı" - Son Dakika

İzmir Valiliği, düğüne gitmek için Bayraklı Tünelinden geçerken otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynayan kişilerin tespit edildiğini ve haklarında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tünelinden geçen bir grubun, otomobillerini durdurarak yolu trafiğe kapatıp, müzik eşliğinde oynamaları ile ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada: "Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından saat 14.51'de durduğu tespit edilen; 06 ECM 42, 34 DBF 093, 06 DJY 52, 35 AKB 964 ve 35 ADY 628 plakalı araçlara 47/1-d trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca adli takibat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR