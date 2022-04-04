TÜNELİ KAPATARAK YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEYENLERE CEZA - Son Dakika
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TÜNELİ KAPATARAK YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEYENLERE CEZA

04.04.2022 09:59

KAĞITHANE Sütlüce Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden kişilere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan toplamda 1603 lira idari para cezası kesildi.

KAĞITHANE Sütlüce Tüneli'ni otomobilleri ile kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde dans eden kişilere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan toplamda 1603 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane Sütlüce Tüneli'nde iki otomobil ile yolu kapatarak yüksek sesli müzik ile dans eden kişiler o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada yolu kapatanların 34 ENT 466 plakalı araç sürücüsü Muhammet Savaş E. ile 34 DKR 136 plakalı araç sürücüsü İlhan K. olduğunu belirledi. Yolda dans eden kişinin ise Yasin A. olduğu tespit edildi.

Sürücü Muhammet Savaş E. 'ye 2918 sayılı KTK'nın 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak) maddesinden 196 TL, 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak) maddesinden 196 TL, 30/1-B (Film cam) maddesinden 427TL; Sürücü İlhan K. 'ye 2918 sayılı KTK'nın 47/1-D (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak) maddesinden 196 TL, 60/1-A (Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak.) maddesinden 196 TL, 72 (Ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak) maddesinden 196TL, Yaya Yasin A.'ya 2918 sayılı KTK'nın 68/1C (Taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması) maddesinden 196 TL para cezası uygulandı. Yol üzerinde durarak trafiği engelleyen araç sürücüleri ve 1 yayaya toplam 1.603 TL Trafik idari para cezası uygulandı.

TÜNELİ KAPATARAK YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEYENLERE CEZA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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