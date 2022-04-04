Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı - Son Dakika
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Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı

04.04.2022 10:08

Kağıthane'de tünel içerisinde araçlarından inerek trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı.

Kağıthane'de tünel içerisinde araçlarından inerek trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı. Tünel içinde araçlarında inip oynamaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane Sütlüce Tüneli içerisinde 31 Mart günü yolu kapatarak araçlarından inen şahıslara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 ENT 466 plakalı araç sürücüsü Muhammet Savaş E. ve 34 DKR 136 plakalı araç sürücüsü İlhan K. olduğu, ayrıca yaya olarak trafiği engelleyecek davranışlarda bulunan şahıslardan birinin Yasin A. olduğu tespit edildi. Sürücü Muhammet Savaş E. 'ye Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak maddesinden 196 TL, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak maddesinden 196 TL, Film cam maddesinden 4 bin 27 TL para cezası kesildi. Sürücü İlhan K. 'ye ise, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmelikte gösterilen yükümlülüklere uymamak maddesinden 196 TL, Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir Trafik işareti belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamaktan 196 TL, Ses cihazlarını yönetmelikte gösterilen şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmaktan 196 TL para cezası uygulandı. Yaya Yasin A. 'a Taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek davranışlarda bulunmasından 196 TL para cezası uygulandı. Yol üzerinde durarak trafiği engelleyen araç sürücüleri ve 1 yaya şahsa toplam 1 bin 603 TL Trafik idari para cezası uygulandı.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı
Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı
Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tüneli kapatıp trafiği tehlikeye atan şahıslara ceza yağdı - Son Dakika


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