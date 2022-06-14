Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

14.06.2022 20:53
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde sel nedeniyle hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde sel nedeniyle hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Sel sularıyla dolan Kemal Paşa Mahallesi'ndeki yapımı devan eden hızlı tren tünelinde 3 işçi mahsur kaldı.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki tünelde mahsur kalan İşçiler, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçiler, kontrol amaçlı Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede çalışmaları takip eden Vali Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de çok yoğun yağış olduğunu ve bu nedenle sel baskınları yaşandığını belirterek, "Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşanmadı. 6 köyde, ilçelerde ve merkezde taşkınlar oldu. Saat 18.00 gibi Ulukışla ilçesinde hızlı tren şantiyesinde 3 işçinin mahsur kaldığını öğrendik. Devletimizin bütün imkanları, polisi, jandarması, AFAD'ı, emniyeti seferber oldu. Kaygı duymuştuk ama çok şükür mahsur kalan 3 vatandaşımızı sağ salim çıkardık. Allah onları çocuklarına, bize bağışladı. Geçmiş olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı
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Kaynak: AA

Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de selde hızlı tren tünel inşaatında mahsur kalan 3 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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