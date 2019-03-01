Son Dakika Haberleri: Tünelin Bulunduğu Tarla Sit Alanı İlan Edildi

Tünelin Bulunduğu Tarla Sit Alanı İlan Edildi

23 dakika önce

Kırklareli'nde yaklaşık üç ay önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelin bulunduğu bölge 1. derece arkeoloji sit alanı ilan edildi.

Tünelin Bulunduğu Tarla Sit Alanı İlan Edildi, System.String[]
Kırklareli'nde yaklaşık üç ay önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelin bulunduğu bölge 1. derece arkeoloji sit alanı ilan edildi.

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçinin, taşın altında görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirmesiyle ortaya çıkan tünelde Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu ön çalışmalarını tamamlandı.

Müze Müdürlüğü ve çalışma grubunun hazırladığı rapor, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek tünel bölgesinde incelemeler yapıldı.

Kurul, Tellakzade Mahallesi'nde tünellerin bulunduğu bölgenin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verdi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelle ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden Asan, yapının Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca koruma altına alındığını söyledi.

Asan, çalışmaların daha fazla detaylandırılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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