Tünelin duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Tünelin duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
7 saat önce
Pozantı ilçesinde, tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Pozantı ilçesinde, tünelin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fikriye Namuk'un idaresindeki 35 KD 2328 plakalı otomobil, Adana- Ankara yolunun Pozantı ilçesi Kırkgeçit 7. Tüneli içerisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza nedeniyle kapanan yol, aracın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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