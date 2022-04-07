Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor - Son Dakika

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Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor

VAN Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayının ilk haftasında 3 bin Rakımlı Karabet Geçidi'nde yaklaşık 10 metrelik karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, mevsimin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük çaba sarf ediyor. 2 yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda çalışan karla mücadele ekipleri, trafiğin güvenli sağlanması için zor şartlarda çalışıyor. 9 çığ yatağının bulunduğu yolda zaman zaman zor anlar yaşayan görevliler, kapalı bölümün açılması için Aralık 2021 yılından bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünde görevli 13 personel, 7 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 ila 10 metreyi geçtiği bölgede adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı, çığ tehlikesi sebebiyle de tedbiren trafiğe kapalı tutulduğu dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.