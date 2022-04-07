Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor

07.04.2022 20:07

Tünelin ucu göründü.

Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor

VAN Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayının ilk haftasında 3 bin Rakımlı Karabet Geçidi'nde yaklaşık 10 metrelik karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, mevsimin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük çaba sarf ediyor. 2 yıl önce 4-5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray kara yolunda çalışan karla mücadele ekipleri, trafiğin güvenli sağlanması için zor şartlarda çalışıyor. 9 çığ yatağının bulunduğu yolda zaman zaman zor anlar yaşayan görevliler, kapalı bölümün açılması için Aralık 2021 yılından bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünde görevli 13 personel, 7 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 ila 10 metreyi geçtiği bölgede adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı, çığ tehlikesi sebebiyle de tedbiren trafiğe kapalı tutulduğu dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.

Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor
Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor
Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor

YORUMLAR
500
'VAN'DA SONBAHARDA DİP SEVİYEYİ GÖREN BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE' 'VAN'DA SONBAHARDA DİP SEVİYEYİ GÖREN BARAJLARDA DOLULUK YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE' Çin'in En Kuzeyindeki Eyalette Kar ve Buz Endüstrilerine Destek Artırılıyor Çin'in En Kuzeyindeki Eyalette Kar ve Buz Endüstrilerine Destek Artırılıyor

Nisan, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 20:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tünelin ucu göründü... Kar kaplanları 10 metrelik karla mücadele yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement