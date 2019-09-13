Tünellerde bulunan trafodan kablo çalan 3 kişi yakalandı
2 saat önce
NİĞDE'de trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
NİĞDE'de trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.
Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede trafolardan kablo hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Niğde- Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan C.B., E.T. ve M.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken M.K.'nin dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
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