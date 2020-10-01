'Tunga' otomobilde gizlenen 32 kilo eroini buldu - Son Dakika

ADANA'da, kontrol noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpek 'Tunga' ile yapılan aramada, otomobilin marşpiyeli kesilerek içeresine zulalanmış halde 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Burak D. (25), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yaptı. Tunga, otomobilin yan marşpiyeline tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde otomobilin marşpiyeli kesilerek, zulalanmış 71 pakette toplam 32 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Burak D., gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.