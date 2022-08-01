Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı

01.08.2022 13:43
Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı

TUNUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'ta yayın yapan özel radyo istasyonu Mosaique FM Pazar günü 2022'nin ilk yedi ayında toplam 7.170 Tunuslu göçmenin yasadışı yollarla İtalya kıyılarına ulaşmayı başardığını bildirdi.

TUNUS, 1 Ağustos (Xinhua) -- Tunus'ta yayın yapan özel radyo istasyonu Mosaique FM Pazar günü 2022'nin ilk yedi ayında toplam 7.170 Tunuslu göçmenin yasadışı yollarla İtalya kıyılarına ulaşmayı başardığını bildirdi. Radyo, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine dayanarak verdiği haberinde, "İtalya'ya yasadışı yollarla varan göçmenler içerisinde en yüksek sayı Tunuslu göçmenlere ait" dedi. Tunus kıyılarından çıkarak İtalya'ya varmayı deneyen göçmenlerin sayısı olumlu hava koşulları nedeniyle genellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Tunus düzensiz yollarla Avrupa'ya erişmek için ana noktalardan birisi olduğu için her yıl binlerce göçmen bu Kuzey Afrika ülkesinden yasadışı yollarla Akdeniz'i geçme girişiminde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru Avrupa Gençler Hız Şampiyonası'nda Türkiye rekoru A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti A Milli Erkek Basketbol Takımı, kamp için İtalya'ya gitti
Kaynak: Xinhua

İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
16:50 Kavcıoğlu'nun bazı zenginlere "ucuz kredilerle döviz alıyorsunuz" tepkisine AK Parti'li Külünk de katıldı
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 19:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yılın İlk Yedi Ayında 7.000'in Üzerinde Tunuslu Göçmen İtalya Kıyılarına Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement