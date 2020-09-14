Tunus 6 yıl aradan sonra Libya'ya büyükelçi atadı - Son Dakika

Tunus, 2014'ten bu yana ilk kez Libya'ya büyükelçi atadığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamda, El-Esad Uceyli'nin Tunus'un Trablus Büyükelçisi olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada, Uceyli'nin görevine ne zaman ve nerede başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya'daki güvenlik sorunları nedeniyle birçok ülkenin Trablus Büyükelçiliği Tunus'ta bulunuyor.

Büyükelçi atanması Tunus'tan Libya krizine yönelik "mesaj"

Tunuslu eski diplomat ve Libya uzmanı Beşir el-Cuveyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uceyli'nin Ocak 2019'dan bu yana Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine çalışma ve araştırma yapmak üzere görevlendirdiğini söyledi.

Cuveyni, Tunus'un 6 yıl sonra Libya'ya büyükelçisi atamasını, Libya krizinin resmi olarak ele alınmasında Tunus diplomasisinde yeni değişiklikler olacağı yönünde bir sinyal olarak değerlendirdi.

Tunus, Libya'da kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Trablus'taki büyükelçiliğini Ekim 2014'te kapatmıştı. Tunus'un Trablus Büyükelçisi Rıza Bukadi 2015'te istifasını sunmuştu.