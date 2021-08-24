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Tunus'a IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar gönderildi - Son Dakika

Tunus'a IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar gönderildi

24.08.2021 18:10
Tunus'a IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar gönderildi, System.String[]

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, SDR kapsamında Tunus'a 775, 8 milyon dolar gönderilirken, söz konusu hakkın küresel ekonomik sisteme likidite sağlayacağı, ülkelerin döviz rezervlerine katkı sunacağı aynı zamanda iç ve dış borç oranlarını düşüreceği belirtildi.

Kovid-19 salgınına zorlu ekonomik bir tabloda yakalanan Tunus'ta, siyasi istikrarsızlık mali dengeleri de sarstı. Tunus'un döviz rezervlerinin 10 Ağustos itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştüğü aktarıldı.

Tunus, IMF ile 4 milyar dolar değerinde kredi sözleşmesi için mayıs ayında müzakerelere başlamış ancak ülkedeki siyasi istikrarsızlık nedeniyle görüşmeler askıya alınmıştı.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, bir aylık sürenin dolmasının ardından dün Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Uluslararası Para Fonu, Döviz, dolar, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus'a IMF'nin özel rezervinden 775 milyon dolar gönderildi - Son Dakika


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