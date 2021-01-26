- Tunus'a protestolar şiddetlendi- Güvenlik güçleri, parlamentoya giden yolu kapattı - Son Dakika

- Tunus'a protestolar şiddetlendi

Güvenlik güçleri, parlamentoya giden yolu kapattı

TUNUS - Tunus'ta protestocular yine sokaklara döküldü. Protestocular ve polis arasında arbede yaşanırken güvenlik güçleri, parlamentoya giden yolu kapattı.

Tunus'ta korona virüs vaka sayılarındaki artışın ardından ülke genelinde 4 günlük karantina uygulaması halkı öfkelendirdi. Sokaklara dökülen protestocular sadece korona önlemlerini değil ülkedeki yaşam şartları ve işsizlik nedeniyle başkent Tunus'ta dahil olmak üzere farklı bölgelerine akın etti.

Bugün ise başkent Tunus'un merkezinde protesto düzenleyen eylemciler ile polis arasında tansiyon yeniden arttı. Güvenlik güçleri, protestocuların parlamentoya ulaşmalarını engellemek için Bardo Caddesi'ne giden yolları kapattı. Parlamento çevresinde yeni güvenlik kontrol noktaları da kurduğu öğrenildi. Yerel kaynaklara göre, halk ve polis arasında çatışmalar yaşanırken bölgeye yoğun güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı protestoculara gazla müdahale etti.