Tunus açıklarında 127 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus açıklarında Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmek isteyen 9'u Tunuslu, 118'i farklı Afrika ülkelerinden 127 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerince bir gecede farklı bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 9 düzensiz göç girişimin engellendiği belirtildi.

Cebabli, operasyonlarda 9'u Tunuslu, 118'i farklı Afrika ülkelerinden olmak üzere toplam 127 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Açıklamada, konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verildiği, kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin işlemlerin tamamlanacağı kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.