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Tunus açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

12.02.2022 22:40
Tunus açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus makamları, ülke kıyılarında 6 yasa dışı göç operasyonunun engellendiği ve 179 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Tunus makamları, ülke kıyılarında 6 yasa dışı göç operasyonunun engellendiği ve 179 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Tunus Ulusal Muhafız İdaresi Sözcüsü Hüsameddin el-Cibali, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, Tunus açıklarında 6 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtti.

Cibali, Ulusal Muhafız İdaresine bağlı birimlerin, Mehdiye ilinde Afrika uyruklu 133 düzensiz göçmeni taşıyan 4 ayrı tekneyi durdurduğunu ifade etti.

Safaks iline bağlı Sidi Yusuf'ta deniz sınırını geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını aktaran Cibali, El-Amira açıklarında ise düzensiz göç girişiminde bulunan 41 kişinin yakalandığını kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Göçmen, Tunus, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 179 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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