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Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

03.11.2021 00:50
Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus açıklarında 16 Ekim'de Mehdiye'de batan tekneye ulaşma çalışmaları sırasında 3 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında 16 Ekim'de Mehdiye'de batan tekneye ulaşma çalışmaları sırasında 3 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Tunus Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda 16 Ekim'de Mehdiye'nin 10 kilometre açığında 30 düzensiz göçmen ile batan tekneye ulaşıldı.

Denizin 52 metre derinliğinde bulunan teknenin olduğu bölgede 3 düzensiz göçmenin cesedine daha ulaşıldığı kaydedildi.

16 Ekim'de Mehdiye açıklarında batan tekneden o zaman yapılan çalışmalar sonucunda 7 kişi kurtarılmış 4 kişinin de cesedine ulaşılmıştı, 19 düzensiz göçmene ise ulaşılamamıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında 3 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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