Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı

11.05.2022 17:14
Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı

Tunus'ta, göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, sahil güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı.

Tunus'ta, göçmen teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, sahil güvenlik ekipleri farklı noktalarda toplam 248 göçmeni kurtardı.

Tunus açıklarında yasa dışı göçmenlerin teknesi yakalandı. Yarbay Ali Ayari yaptığı açıklamada, 10 farklı yasadışı göçmen olayında 240 Afrikalı göçmen ve 8 Tunuslunun sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı. Ayari ayrıca, Safakes açıklarında bir teknenin batması sonucu 3 Afrikalı göçmenin de hayatını kaybettiğini söyledi. - TUNUS

YORUMLAR
500
Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti Son dakika... Tunuslu gazeteciler, Aljazeera muhabirinin öldürülmesini protesto etti Arap ülkelerindeki basın meslek örgütlerinden Aljazeera'nın kadın muhabirinin öldürülmesine tepki Arap ülkelerindeki basın meslek örgütlerinden Aljazeera'nın kadın muhabirinin öldürülmesine tepki

Sahil Güvenlik, Tunus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:12:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus açıklarında 3 göçmen öldü, 248 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement