Tunus açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de mahsur kalan 30 düzensiz göçmen Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunus açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışırken Akdeniz'de mahsur kalan 30 düzensiz göçmen Tunus sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin Safaks kenti açıklarında, 16 göçmeni taşıyan başka bir teknenin ise Cerbe açıklarında bozulduğu belirtildi.

Aralarında kadınların da olduğu 20 ila 40 yaşlarındaki 30 Tunuslu düzensiz göçmenin sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı ve hukuki işlemler için güvenlik birimlerine teslim edildiği aktarıldı.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Sahil Güvenlik, Akdeniz, İtalya, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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