Tunus açıklarında 394 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus'ta yasa dışı göçmenleri taşıyan kalabalık tekneden 394 göçmen kurtarıldı.

Tunus açıklarında, daha iyi yaşam şartları amacıyla Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışan yasa dışı göçmenleri taşıyan ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olan kalabalık teknenin yardımına Alman ve Fransız STK (Sea-Watch 3) ve Ocean Viking gemileri yetişti. Yürütülen kurtarma operasyonuyla toplam 394 göçmen gemiler tarafından kurtarıldı. Bazı göçmenlerin tekneden denize atlayarak Sea-Watch 3'e doğru yüzmeye çalıştığı öğrenildi. Göçmenler arasında yaralı ya da ölü olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yıl yoksulluk ve çatışmadan kaçan bin 100'den fazla düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. - TUNUS