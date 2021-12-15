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Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30'u kayıp - Son Dakika

Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30'u kayıp

15.12.2021 18:27
Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30'u kayıp

Tunus Kızılayı, ülkenin güney sahillerinde 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, birinin cesedine ulaşıldığını, 30'unun da kaybolduğunu duyurdu.

Tunus Kızılayı, ülkenin güney sahillerinde 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, birinin cesedine ulaşıldığını, 30'unun da kaybolduğunu duyurdu.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Munci Selim, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkenin güney sahillerinde tekneleri bozulan bir düzensiz göçmen grubu tespit ettiğini belirtti.

Sahil Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 53 düzensiz göçmenin kurtarıldığını kaydeden Selim, bir göçmenin cesedine ulaşıldığını, 30'unun da kayıp olduğunu aktardı.

Selim, kayıp göçmenleri arama çalışmalarının devam ettiğini, kurtarılanların ise Mednin'e bağlı Ben Gardene kentine götürüldüğünü kaydetti.

Kurtarılan göçmenlerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Sahil Güvenlik, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30'u kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 30'u kayıp - Son Dakika
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