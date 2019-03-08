Son Dakika Haberleri: Tunus Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Tunus Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

57 dakika önce

Tunus'un güneyindeki Zarzis kenti açıklarında, bindikleri tekne arıza yapan 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Tunus Açıklarında 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Tunus'un güneyindeki Zarzis kenti açıklarında, bindikleri tekne arıza yapan 63 düzensiz göçmen, sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Tunus Kızılayı yetkilisi Munci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya üzerinden İtalya'ya gitmeye çalışırken Zarzis kenti açıklarında bozulan teknede bulunan 2'si Pakistan diğerleri Afrikalı 63 düzensiz göçmenin sahil güvenlik güçlerince kurtarılarak kentteki göçmen merkezine götürüldüğünü belirtti.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:45 Kaynak: AA

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