Tunus açıklarında 68 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus'un güneyindeki Zarzis kenti açıklarında, yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 68 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cibabli, sosyal medya hesabından Libya'dan İtalya sahillerine hareket eden ve bir süre sonra rotasını kaybettiği bildirilen bir botta bulunan Afrika uyruklu 68 göçmenin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

Cibabli, Gine, Senegal, Kamerun, Nijerya, Liberya, Fildişi Sahili ve Mali'den gelen söz konusu göçmenler arasında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğunu aktardı.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.