Tunus açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.03.2022 17:35
Tunus açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un güneyinde yer alan Safaks kenti açıklarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safaks'ın kuzeyinde yer alan Kerkene Adası yakınlarında batmak üzere olan iki teknenin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Safaks'a bağlı Sidi Mansur kıyılarından dün gece yola çıktığı belirtilen teknelerden kurtarılan göçmenlerin işlemleri yapılmak üzere Ulusal Muhafız Birliklerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, göçmenlerin uyruklarına dair bilgi verilmedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Akdeniz, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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