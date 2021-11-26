Tunus açıklarında 93'ü çocuk 487 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus'un güneydoğusunda yer alan Safaks'a bağlı Kerkene adası açıklarında aralarında çocukların da olduğu yüzlerce düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ekipleri ihbar üzerine Kerkene adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekneyi durdurdu.

Operasyon sonucu teknedeki 93'ü çocuk, 13'ü kadın toplam 487 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerden 162'sinin Mısır, 104'ünün Bangladeş, 81'inin Suriye, 78'inin Fas, 13'ünün Etiyopya, 49'unun ise diğer Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler Ulusal Muhafız Birliklerine teslim edilmek üzere Safaks Limanı'na getirildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.