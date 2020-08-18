Tunus açıklarında 96 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Tunus'ta, yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 96 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Muhafızlara bağlı sahil güvenlik devriyesinin, ülkenin doğusundaki Cercis açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir balıkçı teknesinde bulunan 16 kişinin yakalandığı belirtildi.

Sahil güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki El-Munastır, güneydoğusundaki Mednin ve Kabis, doğusundaki Tabarka kentleri ile güneyindeki Safaks kentine bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası açıklarında yürüttüğü operasyonlarda da 80 düzensiz göçmenin yakaladığı kaydedildi.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tunus makamlarının açıkladığı rakamlara göre, 2011'den bu yana 22 bin Tunuslu yasa dışı yollarla İtalya'ya göç etti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.