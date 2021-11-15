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Tunus açıklarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

15.11.2021 18:18
Tunus açıklarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus'un güneyinde yer alan Susa kenti açıklarında tekneleri alabora olan 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un güneyinde yer alan Susa kenti açıklarında tekneleri alabora olan 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus resmi ajansı TAP'ın haberinde, kurtarılan 16 düzensiz göçmen arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Susa ticaret limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, yapılacak soruşturmanın ardından en yakın göçmen merkezine gönderilecekleri kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Akdeniz, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 16 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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