Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı

17.04.2022 12:45

Tunus açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan akaryakıt gemisinde bulunan 4'ü Türk 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan akaryakıt gemisinde bulunan 4'ü Türk 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Dimyat Limanı'ndan kalkan Ekvator Ginesi bayrağı taşıyan akaryakıt gemisinin, Malta'ya giderken kötü hava koşulları nedeniyle Gabes vilayeti açıklarında battığı belirtildi.

Akaryakıt gemisinin Tunus'un güneyinde yer alan Gabes'in 7 km açıklarında battığı kaydedilen açıklamada, gemi batmadan önce 7 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Gabes Liman Güvenlik Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise kurtarılan mürettebatın 4'ünün Türk, 2'sinin Azerbaycanlı ve bir kişinin de Gürcistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı
Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı
Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı

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Akaryakıt, Tunus, Malta, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında batan akaryakıt gemisindeki 4'ü Türk 7 mürettebat kurtarıldı - Son Dakika
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