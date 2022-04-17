Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi - Son Dakika
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Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi

17.04.2022 22:42

- Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi Tunus açıklarında dün kötü hava koşulları nedeniyle batan ve 750 ton akaryakıt taşıyan gemide inceleme yapan dalgıçlar, gemide sızıntı olmadığını tespit etti.

- Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi

TUNUS - Tunus açıklarında dün kötü hava koşulları nedeniyle batan ve 750 ton akaryakıt taşıyan gemide inceleme yapan dalgıçlar, gemide sızıntı olmadığını tespit etti.

Tunus'un Gabes kenti açıklarında dün kötü hava koşulları nedeniyle batan ve 750 ton akaryakıt taşıyan Ekvator Ginesi bayraklı Xelo adlı gemide Tunus Çevre Bakanlığına bağlı ekipler incelemede bulundu. Dalgıçlar tarafından incelenen geminin gövdesinde sızıntı tespit edilmediği aktarıldı. İncelemenin geminin kaptanı ve mühendisi ile yapıldığı ifade edilirken, önlem olarak geminin etrafına koruyucu bariyerler yerleştirildiği aktarıldı.

"Durum tehlikeli değil"

Tunus Ulaştırma Bakanı Rabie Majidi yaptığı açıklamada, gemi mürettebatını tahliye eden arama-kurtarma ekiplerinin operasyon sırasında gemideki vanaların kapalı olduğunu kontrol ettiğini belirterek, dalgıçların yaptıkları incelemede söz konusu vanaların sızdırmaz ve sağlam olduğundan emin olduğunu açıkladı. Majidi, "Durum tehlikeli değil, görünüm olumlu, gemi şans eseri kumda karaya oturduğu için stabil" ifadelerini kullanarak, önceliklerinin gemide bulunan dizel yakıtı kirliliği önlemek için güvenli şekilde başka bir noktaya pompalamak olduğunu belirtti.

Mürettebat kurtarılmıştı

Mısır'dan Malta'ya giden Xelo'nun mürettebatı geçtiğimiz cuma akşamı bir imdat çağrısı yapmış, gemide bulunan 4'ü Türk, 2'si Azerbaycanlı ve 1'i Gürcistanlı olan toplam 7 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi
Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi

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Ekvator Ginesi, Akaryakıt, İnceleme, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında batan akaryakıt yüklü gemide sızıntı tespit edilmedi - Son Dakika


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