Son Dakika Haberleri: Tunus açıklarında batan göçmen teknesi
Son Dakika Güncel Haber

Tunus açıklarında batan göçmen teknesi

1 saat önce

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve 11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamına ulaşıldı.

Tunus açıklarında batan göçmen teknesi, System.String[]
Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve 11 gün önce batan teknede yaşamını yitirenlerin cesetlerinin tamamına ulaşıldı.
Tunus Kızılayı Medenin vilayeti Başkanı el-Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Temmuz'da Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden tamamının cesetlerine ulaşıldığını söyledi.
Teknenin battığı günden bu yana düzenlenen arama kurtarma çalışmaları kapsamında daha önce 79 cesede ulaşıldığını hatırlatan Selim, dün akşam saatlerinde de düzensiz göçmenlerden ikisinin daha cesetlerine ulaşıldığını aktardı.
Selim, 7'si kadın 86 kişinin yer aldığı tekne kazasında kurtarılan beş kişiden birinin de kötüleşen sağlık durumu nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Tunus açıklarında 3 Temmuz'da 86 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmıştı.
Selim, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Günlük burç yorumları 14 Temmuz 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları) Bakan Bekir Pakdemirli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptı İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunus açıklarında batan göçmen teknesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]