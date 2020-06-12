Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölenler toprağa verildi - Son Dakika

Cenazelerin toprağa verilmesi SAFAKS - Tunus 'un Safaks ili kıyılarında bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Safaks'ta kentinde toprağa verildi.

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