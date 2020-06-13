Tunus açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 61'e yükseldi - Son Dakika

Tunus'un Safaks ili kıyılarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi.

Sivil Savunma Bölge Müdürü Murad el-Mişri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safaks'a bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası'ndan 6 Haziran Cumartesi günü ayrılan ve daha sonra batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 61'inin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Cesetlerden 28'inin kadın, 30'unun erkek ve 3'ünün çocuğa ait olduğunu ifade eden Mişri, arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Mişri, daha önce yaptığı açıklamada, teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini belirtmişti.

Teknedeki toplam kişi sayısına ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.