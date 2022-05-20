Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

Haberde Safakes kenti sahili açıklarında batan teknede bulunan 44 kişinin kurtarıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Göçmenlerin, Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmayı hedefledikleri belirtildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en popüler noktalardan biri konumunda bulunuyor. Tunuslu yetkililerin bu soruna yönelik katı önlemler almasına karşın Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artış gösteriyor.