Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp - Son Dakika
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Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

20.05.2022 10:23
Tunus Açıklarında Batan Teknede 4 Göçmen Hayatını Kaybetti, 10 Kişi Kayıp

TUNUS, 20 Mayıs (Xinhua) -- Tunis Afrique Presse (TAP) ajansı Perşembe günü Tunus'un doğu sahili açıklarında 58 göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Haberde Safakes kenti sahili açıklarında batan teknede bulunan 44 kişinin kurtarıldığı ve arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Göçmenlerin, Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmayı hedefledikleri belirtildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en popüler noktalardan biri konumunda bulunuyor. Tunuslu yetkililerin bu soruna yönelik katı önlemler almasına karşın Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artış gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

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