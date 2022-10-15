Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor

15.10.2022 00:04
Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Tunus'un güneyinde yer alan Zerzis kenti açıklarında 21 Eylül'de, tekneleri batan Tunuslu 18 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tunus'un güneyinde yer alan Zerzis kenti açıklarında 21 Eylül'de, tekneleri batan Tunuslu 18 düzensiz göçmen için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus kamuoyunda "Zerzis Faciası" olarak isimlendirilen olayla ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Necla Buden Ramazan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Said, görüşme esnasında yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Tunuslu düzensiz göçmenler için taziyelerini sundu.

Tunus Deniz Kuvvetleri'ne ve bölgedeki yerel yönetime arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştırılması talimatı verdiğini belirten Said, yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı dilediğini açıkladı.

Yakınlarını kaybeden Tunuslular gösteri düzenledi

Kayıp olan düzensiz göçmenlerin yakınları, arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı gerekçesi ile Zerzis Belediyesi önünde gösteri düzenledi.

Belediye önünde toplanan yüzlerce gösterici, bilgi almak üzere kente gelen Medenin Valisi Said Bin Zayid'in bölgedeki ziyaretine engel oldu.

Tunuslu yetkililerin açıklamasına göre arama kurtarma çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 10 cesede ulaşıldığı, cesetlerden 3'ünün Tunuslu, diğerlerinin ise Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu belirtilmişti.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılında 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere, 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre, Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı, yıl başından bu yana 13 bini aştı.

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Kaynak: AA

Afrika, Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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