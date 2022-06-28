Tunus açıklarında batan tekneden 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında batan tekneden aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklamada düzensiz göçmenlerin Afrika ülkelerinden geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Tunus'un Safaks kentinin 15 mil açıklarında batan bir tekneden 27 düzensiz göçmenin başarıyla kurtarıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin, yaşlarının 5 ile 25 arasında değiştiği kaydedildi.

Tunus Ulusal Sahil Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebeli 22 Haziran'da, Tunus açıklarında iki gün içinde 144 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Düzensiz göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.