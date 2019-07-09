Son Dakika Haberleri: Tunus açıklarında batan tekneden 71 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Tunus açıklarında batan tekneden 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

2 saat önce

Libya'dan hareket eden teknedeki 71 düzensiz göçmenin Tunus Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Tunus açıklarında batan tekneden 71 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]
Libya'dan hareket eden teknedeki 71 düzensiz göçmenin Tunus Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Tunus Sahil Güvenliği Sözcüsü Albay Hüsameddin el-Cibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın Zuvara kentinden demir alan ve düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Tunus'un Kerkene Adası açıklarında battığını ve 71 kişinin kazadan kurtarıldığını söyledi.
Olayla ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'yle koordinasyon sağladıklarını aktaran Cibali, 37 Bangladeşli, 8 Mısırlı, 8 Faslı, 4 Somalili ve 4 Sudanlı'nın yanı sıra Cezayirli, Çadlı ve Tunuslu düzensiz göçmenlerin kurtarılanlar arasında yer aldığını paylaştı.
Devrim sonrasında yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en sık kullandığı güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:25 Kaynak: AA
Libya, Tunus, Güncel
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