Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi

12.09.2022 16:36
Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin geçen hafta alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin geçen hafta alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, 8 Eylül Perşembe günü ülkenin doğusundaki Mehdi'ye kenti açıklarında gerçekleşen olaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cibali, arama-kurtarma çalışmaları sonucu bugüne kadar 12 cesede ulaşıldığını söyledi.

Teknenin battığı gün 14 düzensiz göçmenin kurtarıldığını ve 6 cesede ulaştıklarını hatırlatan Cibali, "Teknede 34 ila 37 düzensiz göçmenin bulunduğunu düşünüyoruz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucu toplam 12 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı." dedi.

Tunus İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliğinin 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise 2022 yıl başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 yasa dışı göç girişiminin engellendiği belirtildi.

YORUMLAR
500
İyi Parti Ardahan İl Başkanı'na Yönelik Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı İyi Parti Ardahan İl Başkanı'na Yönelik Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek İngiltere Premier Lig'e hafta sonu devam edilecek İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı
Kaynak: AA

Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:38 Barcelona ve Atletico Madrid'den Arda Turan'a veda paylaşımları: Türk büyüsü kramponlarını asıyor
23:25 MasterChef yarışmasıyla ünlü olan Murat Özdemir'in yeni mesleği şaşırtıyor
23:18 2 çocuk annesi kadın uzaklaştırma kararı bulunan kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü
22:55 MetroPOLL'ün son anketinde Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fark attı
22:53 Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş cephesinden hakem Halil Umut Meler'e ağır sözler: Sorunu var
22:49 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya gözdağı: Bu kış donacaklar
22:42 İBB'de CHP ile AK Parti arasında 'Sultan Vahdettin' tartışması yaşandı
22:25 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
21:50 Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 23:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement