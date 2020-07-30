Tunus açıklarında göçmen teknesi battı, 25 göçmen kayboldu - Son Dakika

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı, 25 göçmen kayboldu

Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan 26 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 25 göçmen kayboldu.

Tunus'tan İtalya'ya gitmeye çalışan 26 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu 25 göçmen kayboldu. Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safaks sahilinden denize açılan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin ülkenin güneyindeki El-Mehdiye kenti açıklarında battığı belirtildi. Tunus Deniz Kuvvetlerinin bir düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan açıklamada, kaybolan 25 göçmeni arama çalışmasının devam ettiği kaydedildi. Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:47

Kaynak: AA

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