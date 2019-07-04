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Tunus açıklarında mülteci botu battı: 1 ölü, en az 80 kayıp

1 saat önce

Tunus açıklarında dün batan mülteci botundaki 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti.

Tunus açıklarında mülteci botu battı: 1 ölü, en az 80 kayıp, System.String[]
Tunus açıklarında dün batan mülteci botundaki 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla mülteciden ise haber alınamıyor.

Tunus Kızılayı gönüllülerinden Şemsettin Marzoug'un iddiasına göre, mültecileri taşıyan bir botun dün Tunus açıklarında batması sonucu bottan yalnızca 5 kişi kurtarıldı, 80'den fazla mülteciden de haber alınamıyor. Tunus'un Zarsis şehri açıklarında batan teknede, Avrupa'ya gitmeye çalışan 80'den fazla mülteci bulunuyordu. Teknenin battığı noktaya operasyon düzenleyen Tunus Sahil Güvenlik güçleri 5 mülteciyi kurtarmayı başardı. Ancak mültecilerden biri hastaneye vardıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

"Avrupa ve onun sınırları can alıyor"

Tunus Kızılayı gönüllüsü Marzoug, "Avrupa ve sınırları can alıyor" diyerek mültecilerin ölümünden Avrupa Birliği'nin göçmen politikalarını sorumlu tuttu. "Denizde ölümlerin devam etmesi karşısında şoke olduk" diyen Marzoug, kazada sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diledi. - TUNUS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:08 Kaynak: İHA
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