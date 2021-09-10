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Tunus açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.09.2021 17:42
Tunus açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

Tunus'un doğusundaki El-Mehdiyye kenti açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus'un doğusundaki El-Mehdiyye kenti açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safaks ili sahilinden yasa dışı şekilde Avrupa'ya geçmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenlere El-Mehdiyye açıklarında ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, boğulmak üzereyken kurtarılan 100 düzensiz göçmenin Fildişi Sahili, Mali, Kamerun, Gine, Sierra Leone, Togo, Nijerya, Senegal, Gambiya ve Burkina Faso olmak üzere 10 farklı Afrika ülkesinden olduğu kaydedildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.

Akdeniz, Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus açıklarında tekneleri batan 100 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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