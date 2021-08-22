Tunus açıklarında tekneleri batan 105 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus'un Akdeniz sahillerinde tekneleri batan 105 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Tunus Muhafızları (Jandarma) Sözcüsü Husamuddin el-Cebabli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyarıları dikkate almayarak Avrupa yönünde açılmaya devam eden düzensiz göçmenlerin bindikleri teknenin battığını, teknede bulunan 105 düzensiz göçmenin kurtarıldığını ifade etti.

Cebabli, kurtarılanların Afrika kökenli olduğunu aktardı.

Afrika kıtasında kuzeydeki en uç noktanın Tunus'ta olması nedeniyle, ülke Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeyi planlayan düzensiz göçmenler için en uygun yer olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayıs ayına kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.