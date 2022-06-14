Tunus açıklarında tekneleri batan 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus açıklarında tekneleri batan 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.06.2022 23:11
Tunus açıklarında tekneleri batan 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı, denize düşen 72 göçmenin ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı, denize düşen 72 göçmenin ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zerzis kenti ile Kerkenah Adası açıklarında iki göçmen teknesinin battığı belirtildi.

Açıklamada, "Zerzis açıklarında tekneleri batan 42 Afrikalı düzensiz göçmen Deniz Kuvvetlerine bağlı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Libya kıyılarından 13 Haziran gecesi denize açıldıkları belirlenen 42 göçmenin, Ulusal Muhafız Birliklerine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin güneyinde yer alan Kerkenah Adası açıklarında batan başka bir göçmen teknesinden de Afrikalı 30 düzensiz göçmenin kurtarıldığı aktarıldı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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Kaynak: AA

Afrika, Göçmen, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında tekneleri batan 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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