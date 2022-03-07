Tunus açıklarında yardım isteyen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus'un güney kesiminde yer alan Safaks kenti açıklarında tekneleri arızalanan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 32 düzensiz göçmenin teknelerinin arızalanmasının ardından yardım talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye giderek kurtarma operasyonu yaptığı aktarıldı.

Safaks'a bağlı Şebbe kasabasının 18 kilometre açıklarında kurtarılan göçmenlerin kayıt işlemleri için Ulusal Muhafız Birliklerine teslim edildikleri kaydedildi.

Sahil Güvenlik Birimi tarafından bugün yapılan bir diğer operasyonda, Safaks'ın kuzeyinde yer alan Kerkene Adası yakınlarında batmak üzere olan iki teknede bulunan 70 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.