Üye Girişi
Tunus Adalet Bakanı: "Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak" - Son Dakika

Tunus Adalet Bakanı: "Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak"

10.02.2022 01:47
Tunus Adalet Bakanı: "Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak"

Tunus Adalet Bakanlığı, Yüksek Yargı Konseyi tekrar kuruluncaya kadar geçici bir konseyin oluşturulacağını duyurdu.

Tunus Adalet Bakanlığı, Yüksek Yargı Konseyi tekrar kuruluncaya kadar geçici bir konseyin oluşturulacağını duyurdu.

Tunus Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Yüksek Yargı Konseyi kurulana kadar acil konuları organize edecek geçici bir yargı konseyinin oluşturulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said'in yargının bağımsızlığının garantörü olan Yüksek Yargı Konseyini sürdürmeye kararlı olduğunu kaydeden Ceffal, "Cumhurbaşkanı Said'in, hakimlerin haklarını güvence altına almak, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak ve davacıların haklarına riayet etmelerini sağlamak için Yüksek Yargı Konseyini düzenleyen yasayı gözden geçirme konusundaki isteğini vurguladığını" belirtti.

Said Konseye ilişkin kararını savundu

Dışişleri Bakanı Osman Cerendi ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Said'in görüntülü bir konuşmasını yayımladı. Said konuşmasında Konseye ilişkin kararlarını savundu.

Ülkedeki büyükelçilerin endişelerini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Said "Onlar, Tunus'a milyonlarca milyarlarca yardımlar geldiğinde ve adalet tesis edilmediğinde neredeydiler?" diye sordu.

Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yüksek Yargı Konseyinin görevleri

Yüksek Yargı Konseyi, yetkileri çerçevesinde yargının sağlıklı işleyişi ve yargının bağımsızlığını Tunus Anayasası ve uluslararası sözleşme hükümleri doğrultusunda güvence altına alan anayasal bir kurum olarak biliniyor.

Görevleri arasında, "bütçe taslağının görüşülmesi ve onaylanması, yıllık raporun görüşülmesi ve onaylanması, yargının sağlıklı ve bağımsız işleyişinin sağlanması için gerekli reformların önerilmesi, adaletin tesisi ve idaresine ilişkin kanun tasarıları ile teklifleri hakkında görüş bildirmek" yer alıyor.

YORUMLAR
500

Adalet Bakanı, Adalet, Tunus, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Adalet Bakanı: 'Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 01:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tunus Adalet Bakanı: "Geçici bir yargı konseyi oluşturulacak" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement