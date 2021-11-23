Tunus Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyinde yer almak istiyor - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyinde yer almak için aday olduklarını açıkladı.

Said, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 21. oturumuna çevrim içi katıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada, AfB Barış ve Güvenlik Konseyinde yer almak istediklerini belirterek, "Bölgede istikrar ve kalkınmanın sağlanmasında barış ve güvenlik değerlerine olan inancımızı Afrika'nın yararına kullanmak istiyoruz. Afrika kıtasının umutlarını gerçekleştirecek ilkeler üzerinde yeteneklerimiz ve kararlılığımızla yeni bir tarih inşa etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yapan Said, "Afrika halklarının güvenlik, istikrar ve ilerleme isteklerini gerçekleştirecek güçlü ve istikrarlı ortaklıklar, somut entegrasyon ve gerçek ekonomik ortaklıklar kurulmasına katkıda bulunacak her oluşuma kalıcı ve eksiksiz katkı vermeye hazırız." diye konuştu.

AfB bünyesinde 2002'de kurulan Barış ve Güvenlik Konseyi, Birliğin kararları doğrultusunda Afrika'nın çeşitli bölgelerinde güvenlik görevleri üstleniyor.

Konseyde üç yılda bir değişen 5 ve iki yılda bir değişen 10 olmak üzere 15 AfB ülkesi yer alıyor.