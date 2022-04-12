Tunus artan sebze fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı getirdi - Son Dakika
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Tunus artan sebze fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı getirdi

12.04.2022 23:56
Tunus artan sebze fiyatlarını düşürmek için ihracat yasağı getirdi

Tunus'ta iç piyasada fiyatların aşırı artışına karşı bazı sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildiği bildirildi.

Tunus'ta iç piyasada fiyatların aşırı artışına karşı bazı sebze ürünlerine ihracat yasağı getirildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Basın Sözcüsü Muhammed Ali el-Ferşişi, artan fiyatlara karşı ihracat kısıtlamasına ilişkin ülkenin resmi haber ajansına konuştu.

İç piyasada artan biber, domates, patates ve soğan fiyatlarını düşürmek için bu sebzelerin ihracatının bakanlık kararıyla durdurulduğunu aktaran Ferşişi, ihracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlandığını ifade etti.

İhracat yasağının ardından fiyatlarda büyük oranda düşüş sağlandığına dikkati çeken Ferşişi, 6 Tunus dinarı olan taze biberin 2,5 dinara, 1,3 dinar olan soğanın 0,9 dinara, 2,4 dinar olan patatesin 1,5 dinara, 2 dinar olan domatesin ise 1,4 dinara kadar düştüğünü açıkladı.

Özellikle ramazan ayının ilk günlerinde fiyat artışlarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ferşişi, bakanlığın müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Tunus'ta siyasi ve ekonomik kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Ticaret Bakanlığı, Muhammed Ali, İhracat, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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