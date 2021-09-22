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Tunus askeri yargısından Onur Koalisyonu üyelerine tutuklama kararı - Son Dakika

Tunus askeri yargısından Onur Koalisyonu üyelerine tutuklama kararı

22.09.2021 07:21
Tunus askeri yargısından Onur Koalisyonu üyelerine tutuklama kararı, System.String[]

Tunus'ta askeri yargı, Parlamento'daki Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin el-Mahluf ve aynı partiden milletvekili Nidal el-Suudi hakkında kamuoyunda "Havalimanı olayı" olarak bilinen davada tutuklama kararı aldı.

Tunus'ta askeri yargı, Parlamento'daki Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin el-Mahluf ve aynı partiden milletvekili Nidal el-Suudi hakkında kamuoyunda "Havalimanı olayı" olarak bilinen davada tutuklama kararı aldı.

Mahluf'un avukatı İnas el-Harras resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Tunus'taki Daimi Askeri Mahkemesinin saatlerce süren sorgu ve savunmanın ardından Mahluf ve Suudi hakkında tutuklama kararı verdiğini duyurdu.

Askeri mahkeme, aynı davadan Tunus Parlamentosu'nda 18 milletvekili olan Onur Koalisyonundan başka milletvekillerini daha yargılıyor.

Ayrıca, Mahluf hakkında bir askeri hakim tarafından dün açılan bir başka dava 30 Eylül'de görüşülmesine başlanacak.

Mahluf ve arkadaşları geçen süreçte birkaç kez gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Seyfeddin Mahluf ve "Havalimanı olayı"

Tunus Havalimanı'nda, mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlilerinin hakkında yurt dışı çıkış yasağı olmayan ve yasal herhangi bir engeli bulunmayan bir kadının, ülke dışına çıkışına "keyfi" bir şekilde engel oldukları belirtilmişti.

O sırada havalimanında olan Onur Koalisyonu milletvekillerinden, Başkan Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd, duruma müdahale ederek kadının hakkını savunduklarını açıklamıştı.

Havalimanındaki bu anlaşmazlığın ardından, devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin bin Ali döneminde uygulanan, "terör şüphesi bulunanların ülke dışına çıkışının engellenmesi"ni öngören bir prosedürün yürürlükte olduğu ortaya çıkmıştı.

Tunus askeri yargısı, 31 Temmuz'da Meclis'te 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu milletvekillerinden 4'ü hakkında havalimanı olayı davasıyla ilgili tutuklama kararı vermişti.

Onur Koalisyonu Milletvekili el-Habib bin Siydhum da tutuklama kararını sosyal medyadan duyurmuştu.

Askeri mahkeme 3 Ağustos'ta, söz konusu 4 milletvekili ve bir avukat hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etmişti.

Başkent Tunus'taki Daimi Askeri Mahkemesi Sorgu Hakimi, Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Abdullatif el-Alevi, Muhammed Affas ve Mahir Zeyd ve avukat Mehdi Zagruba hakkındaki arama kararının iptaline hükmetmişti.

Mahkeme kararında, bu kişiler haklarındaki diğer hukuki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiği belirtilmişti.

Milletvekili, Parlamento, Mahkeme, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus askeri yargısından Onur Koalisyonu üyelerine tutuklama kararı - Son Dakika


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