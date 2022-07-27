Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu - Son Dakika
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Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu

27.07.2022 02:51
Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz yeni anayasa referandumuna katılanların yüzde 94,6'sının "evet" oyu verdiğini ve yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz yeni anayasa referandumuna katılanların yüzde 94,6'sının "evet" oyu verdiğini ve yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 25 Temmuz'daki yeni anayasa referandumunun resmi olmayan sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Kurul Başkanı Faruk Buasker, referanduma katılan 2 milyon 630 bin 94 seçmenin yüzde 94,6'sının "evet" oyu kullandığını açıkladı.

Buasker, "Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, Tunus Cumhuriyeti için yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyuruyor." ifadesini kullandı.

Seçime katılım oranının yurt dışındaki oylarla yüzde 30,5 olarak gerçekleştiğini belirten Buasker, "hayır" oylarının oranının ise yüzde 5,4 olduğunu kaydetti.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, dün düzenlediği basın toplantısında, referanduma katılımın yüzde 27,54 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Buasker, referandumun resmi olmayan ilk sonuçlarının 26 Temmuz Salı günü duyurulacağını belirtmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu yeni anayasa taslağının kabul edildiğini duyurdu - Son Dakika

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