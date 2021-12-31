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Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi - Son Dakika

Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi

31.12.2021 19:15
Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi

Tunus barosu, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin alıkonulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Tunus barosu, Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin alıkonulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Baro Şube Başkanı Muhammed el-Hadif, "Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca evinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünün" duyurulmasının ardından "Mozayik FM" radyosuna açıklamalardan bulundu.

Hadif, "Adalet Bakanı Leyla Ceffal, Nureddin el-Bahiri'nin İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bir yerde ev hapsinde tutulduğunu doğruladı." dedi.

İçişleri Bakanı'ndan "Bahiri'nin ev hapsine alınma kararının sözlü değil yazılı olarak verilmesini, nerede tutulduğunun açıklanmasını, doktoru ve ailesiyle görüşmesine imkan sağlanmasını" talep eden Hadif, İçişleri Bakanı'nın Bahiri'yi ev hapsine alma kararının gözaltına alınması sırasında kendisine yönelik şiddetli saldırılara yol açmaması ve olayın üstünün örtülmeye çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Hadif ayrıca Bahiri'nin eşi Saide el-Akrimi ve birkaç avukatın, bu talepler karşılanana kadar Tunus'taki Baro Şube Başkanı'nın ofisinde oturma eylemi başlattığını aktardı.

Nahda'dan "Bahiri sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldı" açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, gün içinde yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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cumhurbaşkanı, Milletvekili, Tunus, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunus barosu, Nahda Milletvekili Bahiri'nin tutulduğu yerin açıklanmasını istedi - Son Dakika
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