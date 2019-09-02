Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Şahid
5 saat önce
Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkent Tunus'ta düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı programını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkent Tunus'ta düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı programını açıkladı.
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