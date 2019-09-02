Son Dakika Haberleri: Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Şahid
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Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Şahid

5 saat önce

Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkent Tunus'ta düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı programını açıkladı.

Tunus Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid, 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkent Tunus'ta düzenlediği toplantıda cumhurbaşkanlığı programını açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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